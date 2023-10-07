مسؤولون: نجح الجميع وفاز الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مسؤولون أن المشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تعكس مستوى الوعي الذي يتمتعون به، وهو ما يؤكد رسوخ المشاركة السياسية بين أبناء الوطن، والثقة بالمجلس الوطني الاتحادي ودوره في خدمة الوطن والمواطن، مشيرين أن الفائز هو الوطن.

وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي أن اللجنة الوطنية للانتخابات بذلت جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانات لتسهيل العملية الانتخابية في جميع جوانبها، وبما يرسخ جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة، ومواصلة مسيرة إنجازات التجربة البرلمانية الإماراتية.

معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب عضو اللجنة الوطنية للانتخابات أن الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تمثل انطلاقة جديدة لتطوير التجربة البرلمانية لدولة الإمارات، التي تسعى من خلالها الدولة إلى تعزيز التكامل في الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواصلة الإنجازات تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة نحو مصلحة الوطن والمواطن.

وتوجه معاليه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة نجاح الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وقال معاليه: «إن توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لكافة مراحل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 انعكس بشكل لافت على نجاح العملية الانتخابية، وخروجها بهذه الصورة المثالية التي تنسجم مع التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في شتى الميادين والقطاعات».

ونوه معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي بالمشاركة الفاعلة من الناخبين في الدورة الانتخابية الخامسة، الأمر الذي يجسد حرصهم ورغبتهم في المشاركة في عملية صنع القرار الوطني لتعزيز مسيرة التنمية في دولة الإمارات وتحقيق جودة الحياة لأفراد المجتمع.

كما ثمن معاليه الدور المؤثر للشباب في العملية الانتخابية، مؤكداً أن مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، يمثل ركيزة رئيسية في مسيرة العمل البرلماني التي تشهدها الدولة على درب مئوية الإمارات 2071 وبما يدعم أهدافها الوطنية الاستراتيجية ومواصلة تحقيق المزيد من التقدم والنجاحات.

وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي أن اللجنة الوطنية للانتخابات تحرص على التواصل مع الشباب والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم وتثقيفهم وتوعيتهم بأهمية مشاركتهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس الوطني الاتحادي لينقل صوتهم ويعبر عن طموحاتهم بما يقود إلى تطور الإمارات وضمان مستقبل مستدام في المجالات كافة.

وتوجه معالي عبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة نجاح الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وقال معاليه: «إن نجاح الدورة الخامسة من الانتخابات يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار الوطني، وترسيخ دور المجلس الوطني الاتحادي باعتباره سلطة تشريعية مساندة للسلطة التنفيذية في تطوير وتعزيز مسارات التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة».

وأشار معاليه إلى أن نجاح الدورة الانتخابية الخامسة تحقق بفضل المشاركة الفاعلة من أبناء الوطن الذين عبروا عن حبهم له وولائهم لقيادته.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، التي تتطلع نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة، ترسخ عبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، تجربتها البرلمانية الطموحة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، والمساهمة في ازدهار الوطن.

ورفع معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة الفرز المركزية، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على نجاح الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني التي نبدأ بها مرحلة عمل جديدة من مراحل البناء والتنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال معاليه: «عكست المشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مستوى الوعي الذي يتمتعون به، وهو ما يؤكد رسوخ المشاركة السياسية بين أبناء الوطن، والثقة بالمجلس الوطني الاتحادي ودوره في خدمة الوطن والمواطن».

وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي أن اللجنة الوطنية للانتخابات بذلت جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانات لتسهيل العملية الانتخابية في جميع جوانبها، وبما يرسخ جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة، ومواصلة مسيرة إنجازات التجربة البرلمانية الإماراتية.