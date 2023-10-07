الطعون لمدة 3 أيام.. و«القائمة النهائية للفائزين» 13 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، القائمة الأولية للمرشحين الفائزين في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، أمس، في مركز الانتخاب الرئيس في مركز أبوظبي للطاقة بعد انتهاء عملية التصويت التي استمرت لمدة (4) أيام خلال الفترة (4 -7 أكتوبر).

دعم لامحدود

وأكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته، أن نجاح الدورة الانتخابية الخامسة يؤكد الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار الوطني من المقومات الرئيسة لمستقبل التنمية الشاملة في الدولة.

وتوجَّه معالي عبدالرحمن العويس بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل واللامحدود لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الأمر الذي انعكس على إتمام مختلف مراحل العملية الانتخابية على الوجه الأمثل.

كما توجه معاليه بالشكر إلى جميع اللجان وفرق العمل التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، وإلى كل من شارك في نجاح الدورة الانتخابية الخامسة، وتنظيم العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير وإخراجها بالصورة الحضارية التي تليق بدولة الإمارات ومكانتها على مستوى العالم.

مشاركة فاعلة

ونوه معالي عبد الرحمن العويس بالحضور الفاعل من الناخبين من فئات المجتمع كافة، والذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في هذا الواجب الوطني.

وأثنى معاليه على جهود جميع المرشحين والمرشحات الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 من منطلق حرصهم على خدمة وطنهم والتعبير عن نبض أبناء مجتمعهم والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية. وقال معاليه: «شهدت أيام التصويت سواء المبكر أو الرئيسي إقبالاً جيداً من الناخبين بمختلف فئاتهم العمرية، حيث بلغ عدد المصوتين في الدورة الانتخابية الحالية 175487 ناخباً وناخبة، مقارنة بأعداد المصوتين في الدورة الانتخابية الرابعة العام 2019 والذين بلغوا 117592 ناخباً وناخبة».

وأضاف: «بلغت نسبة المشاركة في الدورة الانتخابية الحالية 44% من إجمالي أعداد الهيئات الانتخابية مقابل 34.81% في الدورة الانتخابية الماضية في عام 2019».

أبرز نتائج الفرز الأولية

من جانبه، أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة الفرز المركزية، أن نجاح الدورة الانتخابية الخامسة يعد ثمرة لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في عام 2005، وشكل خريطة الطريق نحو تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وبما يخدم قضايا الوطن والمواطنين.

ورفع معاليه التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والمشاركة الفاعلة من قبل فئات المجتمع الإماراتي كافة. وأعلن معالي عبدالله النعيمي أبرز نتائج الفرز الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ عدد المصوتين من داخل الدولة وخارجها 175487 ناخباً وناخبة، بنسبة 55.86% للرجال، و44.14% للنساء. وبلغ عدد المصوتين من خارج دولة الإمارات 5042 ناخباً وناخبة، وشهدت دول الولايات المتحدة الأميركية، ومملكة تايلاند، والمملكة المتحدة أعلى ثلاث دول صوت فيها أعضاء الهيئات الانتخابية من خارج الدولة. وأضاف معاليه: «توزع عدد المصوتين بحسب الإمارة كالتالي: 56471 ناخباً وناخبة بنسبة 32.18% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أبوظبي، و16909 ناخبين وناخبات بنسبة 9.64% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة دبي، و29996 ناخباً وناخبة بنسبة 17.09% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة الشارقة، و7283 ناخباً وناخبة بنسبة 4.15% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة عجمان، و4561 ناخباً وناخبة بنسبة 2.60% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أم القيوين، و35357 ناخباً وناخبة بنسبة 20.15% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة رأس الخيمة، و24911 ناخباً وناخبة بنسبة 14.19% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة الفجيرة».

وأشار معاليه إلى أن نسبة التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها والذي استمر من الساعة التاسعة من صباح 4 أكتوبر حتى الساعة الثامنة من مساء 7 أكتوبر بلغت 92.69%، لافتاً إلى أن مركز الانتخاب في مركز إكسبو برأس الخيمة شهد أعلى نسبة إقبال على التصويت خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأعلن معالي عبدالله النعيمي أن النتائج الأولية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 حسب كل إمارة جاءت على النحو التالي:

المرشحون الفائزون من إمارة أبوظبي:

1/ سالم حمد سالم بالركاض العامري

2/ هلال محمد حمدان هلال الكعبي

3/ مضحية سالم كديرى محمد المنهالي

4/ حشيمة ياسر علي سعيد العفاري

المرشحون الفائزون من إمارة دبي:

1/ حميد أحمد أحمد محمد الطاير

2/ أحمد مير هاشم أحمد خوري

3/ مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية

4/ آمنة علي سالم علي العديدي

المرشحون الفائزون من إمارة الشارقة:

1/ محمد حسن سليمان علي الظهوري

2/ وليد علي محمد بن فلاح المنصوري

3/ عدنان حمد محمد حمد الحمادي

المرشحون الفائزون من إمارة عجمان:

1/ ماجد محمد رحمة محمد المزروعي

2/ عائشة إبراهيم أحمد المري

المرشحون الفائزون من إمارة أم القيوين:

1/ محمد عيسى عبيد الكشف آل علي

2/ منى راشد عبدالله طحنون آل علي

المرشحون الفائزون من إمارة رأس الخيمة:

1/ سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي

2/ سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي

3/ سالم راشد علي المفتول آل علي

المرشحون الفائزون من إمارة الفجيرة:

1/ الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي

2/ عائشة خميس علي الظنحاني

الطعن

أكد معالي عبدالله النعيمي أن نتائج الانتخابات التي صدرت أمس (7 أكتوبر 2023) هي نتائج أولية، حيث سيتم اعتباراً من اليوم 8 أكتوبر فتح باب تقديم الطعون على هذه النتائج لمدة 3 أيام حتى تاريخ 10 أكتوبر، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على الطعون المقدمة، وتعتمد القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في يوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 أكتوبر، وذلك بحسب الجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات 7 أماكن لتلقي طلبات الطعون على النتائج موزعة على جميع الإمارات، وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – الطابق 2، ومقر لجنة إمارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا C & D)، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، ومقر لجنة إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين- الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري – رأس الخيمة، ومقر لجنة إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن.

على أن يتم تقديم طلبات الطعون من الساعة (9) صباحاً إلى الساعة (12) ظهراً، اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، ومن الساعة (8) صباحاً إلى الساعة (3) ظهراً يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 أكتوبر.