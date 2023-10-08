غرفة رأس الخيمة تشارك بمعرض تراثنا في مصر

القاهرة (الاتحاد)

تشارك غرفة تجارة رأس الخيمة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية" في دورته الخامسة في جمهورية مصر العربية، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية ويستمر حتى 14 الجاري، بمشاركة 6 دول عربية، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية الجزائر وتونس، بالإضافة إلى نحو 1117 عارضاً من الفنانين والحرفيين في مجال المنتجات التراثية واليدوية.

واطلع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المعرض، على الجناح الإماراتي وتبادل الحديث مع محمد علي مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب والوفد الإماراتي، حيث استعرض رئيس الغرفة، المنتجات التراثية للجناح الإماراتي والأفكار الخَلاّقة وابتكارات شباب الإمارات، وترجمتها إلى مشروعات وأعمال قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية.

وأكد النعيمي تميز العلاقات المصرية-الإماراتية بأنها علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك.

وبين أن الزائر لجناح الإمارات، خلال أيام الفعاليات، سيتعرف على منتجات تراثية، ومشاهدة عروض لفرقة شعبية إماراتية، جاءت خصيصاً من الإمارات للمشاركة في المعرض، لتقدم تظاهرة تراثية وعروضاً متميزة لفنون شعبية تحاكي ماضي وتراث الإمارات، لافتاً إلى أنه وطوال أيام فعاليات المعرض، ستعلو أنغام الفرق الشعبية الإماراتية، عبر فنون تحاكي ماضي وتراث أهل الإمارات، ضمن سلسلة فنية اشتهر بها مجتمع الإمارات قديماً، أبرزها فن «الرزفة الحربية» و«اليولة».