طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والجزر الأول عند الساعة 04:44 .

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:36 والمد الثاني عند الساعة 30:07 والجزر الأول عند 13:18 والجزر الثاني عند الساعة 50:00.