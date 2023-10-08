الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدءا من غد.. منع حافلات نقل العمال من دخول شارع الشيخ زايد بن سلطان في ساعات الذروة

حافلة نقل العمال
8 أكتوبر 2023 21:04

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، منع حركة سير حافلات نقل العمال "سعة 50 راكبا فما فوق" على شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد "شارع القرم سابقاً" بالاتجاهين وذلك أثناء ساعات الذروة الصباحية والمسائية اعتباراً من الاثنين 9 أكتوبر 2023 على أن يشمل منع حركة السير أيضا عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.
وأوضحت شرطة أبوظبي أن القرار يأتي في إطار الجهود الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث التي يمكن أن تسببها المركبات لافتة إلى أن منع حركة السير سيكون خلال أوقات الذروة الصباحية من الساعة 6:30 وحتى الساعة 9:00 صباحاً وأوقات الذروة المسائية من الساعة 3:00 وحتى الساعة 7:00 مساء.
ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بعدم التحرك خلال الفترات المحددة مع الالتزام بأنظمة السير والمرور، مؤكدةً تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على حافلات نقل العمال المخالفين ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية.

أخبار ذات صلة
بحضور نجوم كرة السلة الأميركية.. عشاء خيري لدعم «تحقيق أمنية»
ناخبون: دورة استثنائية ومشاركة فاعلة في أبوظبي
المصدر: وام
حافلات نقل العمال
شارع الشيخ زايد بن سلطان
أبوظبي
أوقات الذروة
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
7 أكتوبر 2023
رئيس الدولة يجري اتصالات هاتفية بشأن التطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالات هاتفية بشأن التطورات في المنطقة
اليوم 22:00
حمدي تمام
التعليم والمعرفة
فيديو.. رحيل الإعلامي الكبير حمدي تمام
اليوم 21:28
حافلة نقل العمال
علوم الدار
بدءا من غد.. منع حافلات نقل العمال من دخول شارع الشيخ زايد بن سلطان في ساعات الذروة
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©