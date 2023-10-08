بدءا من غد.. منع حافلات نقل العمال من دخول شارع الشيخ زايد بن سلطان في ساعات الذروة

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، منع حركة سير حافلات نقل العمال "سعة 50 راكبا فما فوق" على شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد "شارع القرم سابقاً" بالاتجاهين وذلك أثناء ساعات الذروة الصباحية والمسائية اعتباراً من الاثنين 9 أكتوبر 2023 على أن يشمل منع حركة السير أيضا عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن القرار يأتي في إطار الجهود الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث التي يمكن أن تسببها المركبات لافتة إلى أن منع حركة السير سيكون خلال أوقات الذروة الصباحية من الساعة 6:30 وحتى الساعة 9:00 صباحاً وأوقات الذروة المسائية من الساعة 3:00 وحتى الساعة 7:00 مساء.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بعدم التحرك خلال الفترات المحددة مع الالتزام بأنظمة السير والمرور، مؤكدةً تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على حافلات نقل العمال المخالفين ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية.