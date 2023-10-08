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رئيس الدولة يجري اتصالات هاتفية بشأن التطورات في المنطقة

رئيس الدولة يجري اتصالات هاتفية بشأن التطورات في المنطقة
8 أكتوبر 2023 22:00

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الأحد، اتصالات هاتفية مع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وفخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل ومعالي جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، تتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
بحث سموه مع القادة، خلال الاتصالات، ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم، إضافة إلى أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.

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