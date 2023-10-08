الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
8 أكتوبر 2023 22:29

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد الجاري على الصعيد الإسرائيلي الفلسطيني. 
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية ممارسة أقصى درجات الحكمة، مشيراً إلى أن التصعيد من غزة ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة. 
وناقش الجانبان الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة الراهنة، واتفقا على استمرار التنسيق والمشاورات خلال الفترة المقبلة، والعمل من أجل احتواء الوضع الحالي وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.

أخبار ذات صلة
أردوغان: تركيا تكثف الدبلوماسية لتهدئة التصعيد في غزة
ملك الأردن يكشف عن اتصالات لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أنتوني بلينكن
التصعيد
غزة
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
7 أكتوبر 2023
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين وأوضاع المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين وأوضاع المنطقة
اليوم 23:46
تفجير أنقرة
الأخبار العالمية
تركيا تعتقل مئات الهاربين إثر تفجير أنقرة
اليوم 23:39
الفيضانات تجرف منازل في الهند
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في الهند
اليوم 23:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©