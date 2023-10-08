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علوم الدار

أطفال أبوظبي يطورون ربوتات في «نادي الصناع»

أطفال أبوظبي يطورون ربوتات في «نادي الصناع»
9 أكتوبر 2023 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، في الفترة من 9 أكتوبر - 9 نوفمبر 2023، ورش عمل للأطفال بعنوان «نادي الصناع»، ويتعرف الصغار خلال الورش المخصصة للمرحلة السنية بين 10 و14 سنة على سبل الإبداع في مجالات الروبوتات وحل المشكلات، والإلكترونيات، والتصميم ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، ويتعلمون أسس استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، كما تهدف الورش التي تنظم يومي الاثنين والخميس أسبوعياً إلى إكساب النشء القدرة على توظيف قدراتهم في مجالات التصنيع الابداعي القائم على العلم والمعرفة، بهدف المساهمة في بناء جيل قادر على تحويل الأفكار إلى منتج مفيد.

المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
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