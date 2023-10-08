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عشاء خيري لدعم مؤسسة تحقيق أمنية

عشاء خيري لدعم مؤسسة تحقيق أمنية
9 أكتوبر 2023 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

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بحضور نجوم كرة السلة الأميركية.. عشاء خيري لدعم «تحقيق أمنية»

بهدف إثراء حياة الأطفال المرضى ورسم البسمة على وجوههم، استضافت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA) حفل عشاء خيرياً في سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، دعماً لمؤسسة تحقيق أمنية، بحضور ضيوف شرف الحفل كريم عبدالجبار وراي ألين ونجم كرة القدم رونالدو الذين يزورون العاصمة، وكذلك خابي لام نجم منصة تيك توك الشهير، وصالح الماجري نجم كرة السلة التونسي، وستيف هارفي مقدم البرامج والمنتج الأميركي.
وشهدت الأمسية تحقيق أمنية سيف، المُقيم في أبوظبي، الذي حصل على جهاز مساعد شخصي بتقنية «آيغيز» لتعزيز قدرته على التواصل، فيما حصل زاييل على حذاء «جوردان أير رويال ري إيماجند 1».. وشارك الحضور في مزاد خيري لشراء مجموعة من المقتنيات النادرة للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

دائرة الثقافة والسياحة
مؤسسة تحقيق أمنية
دوري كرة السلة الأميركي
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