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علوم الدار

انطلاق دورة التأهيل المهني لمستجدي شرطة رأس الخيمة

انطلاق دورة التأهيل المهني لمستجدي شرطة رأس الخيمة
9 أكتوبر 2023 01:54

رأس الخيمة (وام)

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انطلقت دورة التأهيل المهني لمستجدي الشرطة (29) في مركز تدريب شرطة رأس الخيمة، بمشاركة (60) منتسباً من كادر شرطة رأس الخيمة (الذكور - الإناث) وذلك تحت إشراف كلية الشرطة ممثلة بمدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة.
وتفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، سير الدورة التي تأتي تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتطوير العناصر الشرطية وتأهيلها التأهيل الكافي الذي يمكنها من تطوير أداء أعمالها ومهامها الأمنية.
ويتضمن برنامج الدورة التدريبية التي تستمر لفترة ثمانية أسابيع متتالية، بموجب مواد ساعات اعتماد أكاديمية، العلوم الشرطية، والأمنية والقانونية، فضلاً عن التدريبات الميدانية، وغيرها من تدريبات التدخل السريع والرماية التكتيكية التي تصقل مهارات العناصر الشرطية، بالإضافة إلى تزويد المنتسبين بالعديد من المناهج والبرامج التدريبية الحديثة والمتقدمة، ضمن إطار سعي وزارة الداخلية نحو صقل وتطوير مهارات المنتسبين للتمكن من العمل بالصورة المطلوبة وعلى أكمل وجه من الكفاءة والدقة.
يأتي إطلاق مثل هذه الدورات التدريبية للعناصر الشرطية وحثهم على تطبيق التحصيل التدريبي لتطوير مهاراتهم وتنمية حسهم الأمني بما يخدم العمل الشرطي، ويحقق تطوير المورد البشري، بالاستفادة من خبراء مدرسة الشرطة الاتحادية، وأحدث التقنيات والأساليب التي تعمل على تطوير مهارات الكادر الشرطي، وتطوير خبراته المهنية والأمنية.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
التأهيل المهني
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