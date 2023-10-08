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علوم الدار

تكريم مواطنة تقديراً لتعاونها وحسن تصرفها

خلال تكريم المواطنة (من المصدر)
9 أكتوبر 2023 01:54

دبي (الاتحاد) 

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كرّم اللواء عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، بحضور العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، وعدد من الضباط، المواطنة نوف سالم سيف مشاطي المزروعي، وذلك تقديراً لتعاونها وحسن تصرفها، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان بالمجتمع.
وأشاد اللواء عبدالله خادم المعصم بالمواطنة نوف المزروعي وتعاونها مع الشرطة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تحفيز أفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز أمن المجتمع.
وقدم اللواء عبدالله المعصم شهادة شكر وتقدير للسيدة نوف المزروعي، مؤكداً أن هذا التكريم يعزز الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة، عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.
من جانبها، أكدت نوف المزروعي أن ما قامت به يعتبر جزءاً من واجبها المجتمعي، معبرةً عن تقديرها للجهود التي تبذلها شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة، ومؤكدةً أن التكريم يعتبر بمثابة وسام لها.

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