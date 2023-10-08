شرطة دبي تستعرض خدماتها في «إكسبو أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

تُشارك القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، والذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 11 أكتوبر، بهدف استعراض أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والداعمة للجهود العالمية في مجالات الدمج وإعادة التأهيل.

وأكد الرائد عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن هذه المشاركة تأتي تماشياً مع توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحو تعزيز الجهود في سبيل دعم شريحة مهمة في المجتمع، تستوجب من القطاعين الحكومي والخاص العمل معاً في سبيل تذليل الصعوبات أمامهم، وتلبية احتياجاتهم، والتأكد من الارتقاء بجودة حياتهم، كل وفقَ حالته الخاصة، منوهاً إلى حرص المجلس على تقديم الدعم والاستثمار في كل الممكنات ليتمكن أصحاب الهمم من مواجهة التحديات المختلفة، والوصول إلى حلول متقدمة، والانخراط في المجتمع على الصعد كافة، بما يعزز استراتيجية شرطة دبي في تمكين أصحاب الهمم، ويواكب استراتيجية دبي (مجتمعي.. مكان للجميع).

ويُشارك المجلس بالتعاون مع الشركاء الداخليين، بمجموعة متنوعة من العروض والفعاليات والبرامج التي تتوجه لأصحاب الهمم والمجتمع، منها عروض الباراتايكواندو، ومرسم أصحاب الهمم، واستوديو الصناع، وورش عمل في لغة الإشارة.