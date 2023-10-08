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المحكمة تلزم موظفاً بسداد 21 ألف درهم

المحكمة تلزم موظفاً بسداد 21 ألف درهم
9 أكتوبر 2023 01:54

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شركة ومحصل مالي يعمل لديها، بإلزام المحصل المالي بدفع 21 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية  للشركة، نظراً لإثبات شهادة الشهود الذين أكدوا اختلاس المحصل المالي وتبديده للمبالغ المالية المملوكة للشركة والمسلمة له على وجه الوكالة، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شركة شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد محصل أموال يعمل لدى شركة تجارية في وظيفة محصل مبيعات مطالبة إياه بإرجاع مبلغ 21 ألف درهم التي اختلسها من الخزينة، إلا أن الأخير أنكر وامتنع، الأمر الذي دفع الشركة للجوء للمحكمة. 
وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة بيّنت أن العامل يعمل في وظيفة محصل مبيعات ولا يرغب بتقديم مذكرة جوابية ويكتفي برفض الدعوى وطلبات الشاكية، وينكر اختلاسه للمبالغ وصرح بعدم امتلاكه للأموال وأنه لا يستطيع السداد وأنه يتمسك برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واستأنف العامل الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن العامل على الحكم بطريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
وأوضحت المحكمة بأنه بعد إثبات شهادة الشهود انتهت المحكمة إلى إدانة المحصل المالي الذي اختلس وبدد المبالغ المبينة في المحضر والمملوكة للشركة والمسلمة له على وجه الوكالة، بأن اختلسها لنفسه إضراراً بأصحاب الحق عليها. 
ونظراً لم تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب المحصل المالي للشركة، وألزمته بدفع المبالغ المالية المستحقة، موضحة أن ما يدعيه يعتبر جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته في المحكمة.

محكمة أبوظبي
أبوظبي
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