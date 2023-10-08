وفد المنظمة الدولية للعلوم الجنائية يطلع على ممارسات شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

استقبل اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، البروفسور كلاود روكس، رئيس المنظمة الدولية للعلوم الجنائية والوفد المرافق له، بحضور المقدم خبير دكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، وفاطمة مسعود العور مدير مشروع المركز الدولي للعلوم الجنائية، وعدد من الضباط.

ورحب اللواء ابن غليطة بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التخصصية مع كل الجهات المحلية والدولية.

وقدم اللواء ابن غليطة شرحاً للوفد الضيف حول مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وآلية العمل المتبعة في التعرف على الجثامين في قضايا الحرائق باستخدام أفضل الممارسات العالمية.

كما تطرق اللواء ابن غليطة إلى الأنظمة المستخدمة في استلام وتسليم الأدلة عبر (منصة أثر)، وكيفية الربط الإلكتروني بين الخبير المسؤول ومراكز الشرطة والدوائر المحلية.

ونوه اللواء ابن غليطة إلى أن شرطة دبي تسعى إلى الاستثمار في كوادرها عبر تنفيذ خطط مدروسة لاستقطابهم وابتعاثهم للحصول على شهادات دراسية مُتخصصة في جميع العلوم المُتعلقة بمجالات الأدلة الجنائية المُختلفة.

المركز

استمع الوفد الضيف إلى شرح من الدكتور راشد الغافري حول دور المركز الدولي للعلوم الجنائية في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، والدورات التدريبية التي يقدمها، إلى جانب الاطلاع على المشاركات الدولية للمركز في الفعاليات التي تشمل جميع التخصصات العلمية في مجالات الأدلة الجنائية.