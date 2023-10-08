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علوم الدار

100 خبير يناقشون التطور السريع للتهديدات السيبرانية

100 خبير يناقشون التطور السريع للتهديدات السيبرانية
9 أكتوبر 2023 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم في أبوظبي، فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بمشاركة 100 خبير ومتحدث من 70 دولة من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) البالغ عددها 57 دولة إضافة إلى 10 منظمات دولية.
ويناقش الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي تستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر الجاري ويعقد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني (ARCC) أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مجال صناعة الأمن السيبراني.
ويعد الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني 2023 الذي ينعقد تحت عنوان «المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية» أكبر فعالية سيبرانية على مستوى الدول العربية والإسلامية.
ويشهد الحدث إجراء تمارين محاكاة هجمات سيبرانية بأكثر من 5 سيناريوهات واقعية. ولأول مرة سيتم عرض مجسم بنية تحتية افتراضية للدولة، يتيح محاكاة وتجربة الهجمات السيبرانية وأثرها الذي ينعكس مباشرة على المجسم ليجسد صورة واقعية من ضرر وخطر هذه الهجمات على القطاعات المختلفة في الدولة. ويتضمن الأسبوع نحو 50 فعالية تدور بين محور وفكرة تسلط الضوء على أهم المستجدات في مجال الأمن السيبراني والتهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، والاطلاع على الاستراتيجيات لمواجهة تحدي الأمن السيبراني على المستويات الوطنية، لا سيما الحكومات والمؤسسات الوطنية الأساسية والصناعات الحيوية، إضافة إلى الاستجابة بفاعلية للحوادث الأمنية المعلوماتية، وإيجاد التدابير الوقائية لتجنب التعرض لها وتقليل نطاق تأثيراتها.
كما تشمل الفعاليات المؤتمر الإقليمي الحادي عشر للأمن السيبراني «الابتكار في الأمن السيبراني»، والتمرين الإقليمي الحادي عشر للأمن السيبراني، وندوة منظمة فرست (FIRST) والمؤتمر السنوي الخامس عشر لمراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC-CERT)، والاجتماع العربي لرؤساء وممثلي المراكز الوطنية للأمن السيبراني في المنطقة العربية.

أبوظبي
الأمن السيبراني
مجلس الأمن السيبراني
الإمارات
منظمة التعاون الإسلامي
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