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شرطة أبوظبي تناقش كتاباً حول الاستدامة في «مجلس سبلة الغاف»

شرطة أبوظبي تناقش كتاباً حول الاستدامة في «مجلس سبلة الغاف»
9 أكتوبر 2023 01:54

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظمت لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مجلساً لمناقشة كتاب الاستدامة بحضور الدكتور لعبيدي بوعبدالله، باحث في شؤون الاستدامة في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة ومعرض COP28، في مجلس سبلة الغاف بإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في شرطة أبوظبي. وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة، أن مبادرة مناقشة كتاب الاستدامة تأتي ضمن مبادرات شرطة أبوظبي في مجال الاستدامة 2023، للتعريف بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً.
وأضاف أن الإمارات أظهرت التزامها بالاستدامة والحلول المبتكرة وبصفتنا منتسبي شرطة أبوظبي من واجبنا الإسهام في الحفاظ على هذا الإرث، باستخدام المعرفة والمهارات التي اكتسبناها لإحداث تأثير إيجابي دائم على بيئتنا ومجتمعنا واقتصادنا.
مبادرات
يذكر أن شرطة أبوظبي تبنت مبادرات وأنظمة متنوِّعة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات العملياتية، ودعم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في أعمالها وأنشطتها كافَّة حيث حازت على تصنيف اللؤلؤة لتطبيقها مجموعة من الممارسات الرائدة.

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الاستدامة
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COP28
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