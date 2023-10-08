إطلاق برنامج الماجستير في دراسات التسامح والسلام العالمي

أبوظبي (وام)

أطلق المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومنظمة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني بإسبانيا، والجامعة الكاثوليكية في سان أنطونيو دي مورسيا (UCAM)، برنامج الماجستير المزدوج في دراسات التسامح والسلام العالمي، وذلك خلال اجتماع سحابي على منصة «زووم»، حضره متحدثون وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والشركاء من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني في إسبانيا: إن أهمية هذا البرنامج تكمن في تأهيل قيادات عالمية في مختلف المجالات بعلوم التسامح والسلام الأمر الذي من شأنه بناء مستقبل أكثر أمناً وسلاماً، وهو ما يسعى لتحقيقه المجلس العالمي للتسامح والسلام ومؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني في إسبانيا. وجاءت الجلسة الافتتاحية بمثابة تتويج للتعاون المكثف بين المجلس ومؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني في إسبانيا وجامعة UCAM والتزاماً مشتركاً بتزويد قادة المستقبل بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز التسامح والتفاهم والسلام العالمي في عالم يتسم بالتنوع والتعقيد.