10 توصيات في ختام «الكيمياء السريرية»

دبي (الاتحاد)

اختتمت أمس، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر الجمعية الأميركية للكيمياء السريرية الشرق الأوسط 2023/AACC/ بمشاركة ما يزيد على 1800 مشارك من الخبراء والأطباء والمختصين من مختلف دول العالم، وذلك بفندق جراند حياة دبي وبرعاية هيئة الصحة دبي.

وأوصى الخبراء في المؤتمر، والذي عقد تحت إشراف وتنظيم مختبرات لايف دياجنوستكس- بحزمة من التوصيات أهمها تعزيز دمج تحليلات البيانات في خدمات المختبرات السريرية لزيادة الكفاءة ورعاية المرضى، وتشجيع اتخاذ القرارات المستنيرة في فحص الأمومة والطفولة لضمان صحة الأمهات والأطفال على حد سواء.

وأوصى الخبراء بضرورة دعم البحث والتطورات في فحص الدهون للأطفال وتشخيص اضطرابات الغدد الصماء، والتأكيد على الدور الحيوي لاختبار المختبر في الوقاية من الأمراض، مثل الكشف المبكر عن التهاب الكبد المزمن وسرطان الرحم المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، إضافة إلى دعم استخدام اختبارات الجينات في تشخيص وعلاج اضطرابات القلب وراثياً والسرطان.