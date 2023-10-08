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علوم الدار

جامعة زايد تشارك في معارض تعليم

مشاركة سابقة للجامعة في أحد المعارض (من المصدر)
9 أكتوبر 2023 01:54

أبوظبي (الاتحاد) 

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تشارك جامعة زايد في عدد من معارض التعليم التي تقام على مدار شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك بهدف عرض البرامج الأكاديمية المتاحة واستقطاب الطلبة الدوليين الذين يتطلعون للانضمام إلى الجامعة. وتشارك الجامعة في معرض نجاح للتعليم في دبي وأبوظبي، ومعرض الإمارات للتعليم، الذي تديره «تايمز للتعليم العالي»، في أبوظبي ودبي، ومعرض التعليم الدولي في الشارقة. وتمنح المشاركة في المعارض التعليمية الفرصة الفريدة للطلبة للتفاعل مع الخبراء والمتخصصين، والاطلاع على إجراءات التسجيل واستكشاف أساليب التعليم المبتكرة المتبعة في الجامعة، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات حول كيفية تحضير أنفسهم بشكل أفضل لمستقبلهم المهني المشرق.
وارتفع عدد طلبة جامعة زايد المسجلين في الفصل الدراسي الحالي، بأكثر من ضعف العدد مقارنة بفصل الخريف في عام 2022، وارتفعت أعداد المسجلين في برنامج الاستدامة بالجامعة إلى 140 في المائة، وذلك نتيجة للتوجه المتزايد نحو الاهتمام بالبيئة في الدولة، خاصةً مع اقتراب مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
 وقال الدكتور مايكل آلن، نائب مدير جامعة زايد بالإنابة إن الطلب المتزايد على برامجنا الجامعية يعكس تفاني جامعة زايد في تحقيق التميز والابتكار المستمر، ونحن ندرك أهمية اختيار التخصص الجامعي للشباب، ومن ثم، فإن مشاركتنا في المعارض الدولية للتعليم ضرورية لعرض برامجنا الأكاديمية والفرص التي نقدمها للطلبة، بهدف تأمين فرص العمل لهم بعد التخرج. كما سيشارك الطلبة خلال رحلتهم الأكاديمية في جامعة زايد في برنامج «تحدي الشركاء» المختص بدمج الطلبة بالشركات المحلية والدولية، وإجراء دراسات وبحوث علمية، وتطبيق مخرجاتهم بوضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها الشركات، وقياس مخرجاتهم من قبل الأكاديميين والمختصين.

جامعة زايد
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