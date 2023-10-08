9 اختصاصات جامعية و18 مهنة في «الاستدامة» لطلبة المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطة التهيئة الإرشادية للمدارس الحكومية لعام الاستدامة، واستضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28». وتستهدف التهيئة الإرشادية لعام الاستدامة، جميع الطلبة في مختلف المراحل التعليمية وأولياء الأمور، وينفذها فرق العمل من مختلف المدارس، والتي تتألف من مدير المدرسة، ورئيس الوحدة، والمرشد، ورائد الفصل، والمعلم. ووضعت المؤسسة سبعة أهداف للخطة، أبرزها تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات العلمية والفرص التعليمية والمحلية والعالمية في مجال الاستدامة، وتحفيز الطلبة على البحث عن الفرص الوظيفية في مجال الاستدامة والبيئة، واتخاذ القرار للعمل بها مستقبلاً، وإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، وإبراز دولة الإمارات في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة المحلية والدولية، خصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي، وكذلك نشر الوعي في قضايا الاستدامة البيئية في البيئة المدرسية، وتشجيع مشاركة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي في تحقيق الاستدامة، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهاراً.

وحددت المؤسسة تسعة اختصاصات علمية مختلفة في مجال الاستدامة والبيئة، والتي تطرحها 26 جامعة محلية وعالمية. ومن تلك التخصصات السياسة البيئية والتنظيم، وتغير المناخ وعلم المحيطات، وإدارة النفايات والموارد المستدامة، والنظم البيئية وعلوم التربة، وتكنولوجيا المياه، والزراعة المستدامة، وهندسة الطاقة المتجددة، وإدارة الاستدامة، وعلوم البيئة. كما وضعت المؤسسة لائحة بـ 18 وظيفة وفرصة مهنية مرفقة بشرح مقتضب عن كلّ منها، ويمكن للطلبة في المدارس الحكومية التخطيط للالتحاق بها كونها جزءاً من الوظائف المطلوبة في سوق العمل في المستقبل. وتتضمن اللائحة وظيفة مهندس الطاقة المتجددة الذي يعمل على تصميم وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحيوية، ومستشار الاستدامة الذي يوفر النصح والتوجيه للشركات والمؤسسات حول كيفية تحسين ممارساتها لتصبح أكثر استدامة وصديقة للبيئة، ومدير البيئة الذي يتناول قضايا البيئة داخل المنظمة، ويعمل على تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالبيئة والاستدامة، وباحثاً في مجال تغير المناخ الذي يقوم بدراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة، ويساهم في وضع السياسات والاستراتيجيات للتكيف معها والتخفيف منها، ومخططاً حضرياً مستداماً، ويعمل على تصميم وتطوير المدن والمجتمعات بطريقة مستدامة وصديقة البيئة، ومهندس مياه يعمل على تصميم وتطوير أنظمة معالجة المياه وإدارة الموارد المائية بطريقة فعالة ومستدامة.

ومن المهن أيضاً موظف التوعية البيئية، ويعمل على تعزيز التوعية بالقضايا البيئية، وتوجيه الجمهور للمشاركة في حماية البيئة، ومدير مشروع زراعة مستدامة، ومهمته تطوير وتنفيذ مشاريع الزراعة المستدامة، والتأكد من استخدام الموارد بشكل فعال ومستدام، واختصاصي تحسين الكفاءة المائية، ويعمل على تطوير وتنفيذ برامج لتحسين كفاءة المياه. ومن الوظائف وظيفة مفتش بيئي، ويعمل على تفتيش ومراقبة المنشآت الصناعية والتجارية للتأكد من الامتثال للوائح البيئية والسلامة، واختصاصي إعادة التدوير، ويعمل على تطوير وتنفيذ برامج إعادة التدوير وتحسين عمليات التخلص من النفايات، ومستشار الطاقة ويقدم النصح للشركات والمؤسسات حول تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل التكاليف، ومهندس مراقبة التلوث يعمل على تصميم وتنفيذ أنظمة للحد من التلوث الجوي والمائي والتربة.

التنوع البيولوجي

من الوظائف أيضاً مدير محمية طبيعية ويتولى إدارة المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ومخطط نقل مستدام، ويعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجيات النقل المستدامة، وتحسين كفاءة وسائل النقل، واختصاصي تنمية مجتمعية، ويعمل على دعم التنمية المستدامة على مستوى المجتمعات المحلية، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، ومدير مرافق خضراء ويتولى إدارة المباني والمنشآت الخضراء، والتأكد من استدامتها وكفاءتها في استخدام الموارد، ومحلل سياسات طاقة متجددة، ويقوم بتحليل السياسات والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتقديم توصيات لتحسينها وتطويرها.