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اختتام برنامج «الصحافة الصحية المتقدمة»

اختتام برنامج «الصحافة الصحية المتقدمة»
9 أكتوبر 2023 01:55

دبي  (الاتحاد)

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نظّم نادي دبي للصحافة بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، برنامج «الصحافة الصحية المتقدمة»، بهدف إدماج التغطية الصحية المتخصصة في وسائل الإعلام، وتدريب الصحافيين العاملين في الصحف المقروءة والإلكترونية، على مهارات التغطية الصحية المتقدمة، إلى جانب بناء قدراتهم للوفاء بالمعايير المهنية المطلوبة. وتضمن جدول البرنامج الذي استمر على مدار 4 أيام متواصلة في مقر نادي دبي للصحافة، جلسات تدريبية احترافية وورش عمل تفاعلية واختبارات.
وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن برنامج الصحافة الصحية المتقدمة، ضم مسارات تدريبية متطورة بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، معربة عن بالغ شكرها لنخبة المدرسين المشاركين في تدريب الصحافيين.
 قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «إن طرح برنامج (الصحافة الصحية المتقدمة) للعاملين في القطاع الصحفي في الدولة، يعبر عن مدى التقدير للإسهامات القيّمة لنادي دبي للصحافة على المستوى المحلي والإقليمي»، مؤكداً أن الصحافة المتخصصة تشهد في الوقت الراهن نقلة جديدة من حيث الكم والنوع؛ نظراً لظهور مؤشرات صحية باستمرار ضمن التوجهات المستقبلية للدولة.

نادي دبي للصحافة
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
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