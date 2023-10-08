تفاهم بين «زايد العليا» وجامعة ساوث ويسترن الفلبينية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة ساوث ويسترن فينما في الفلبين ممثلة في كلية العلوم الصحية والتأهيل الطبي، لتعزيز وتنفيذ التعاون لتدريب طلاب كلية العلاج الطبيعي والوظيفي من الجامعة في أقسام إدارة الرعاية الصحية بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة في خدمات العلاج التأهيلي العصبي للأطفال، وذلك ضمن الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها المؤسسة.

وقّع المذكرة عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، والدكتور لوهندرين ادوربل، عميد كلية العلوم الصحية المساندة، عميد مساعد لكلية العلوم التأهيلية بالجامعة الفلبينية، وحضر مراسم التوقيع بمقر المؤسسة ألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، ولفيف من قيادات الجانبين والمتخصصين من الكوادر العلمية بالجامعة.

وبموجب مذكرة التفاهم، تقدم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برنامج تدريب إكلينيكي تطبيقي للطلاب خريجي برنامج العلاج الطبيعي والوظيفي، والدعم اللوجستي لطلاب كلية العلوم الصحية والتأهيل في جامعة ساوث ويسترن فينما في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي، وتمتد مدة هذا التدريب السريري 480 ساعة تدريب على إعادة تأهيل الأطفال بمعدل لا يتجاوز 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً، مع متابعة أداء المتدربين من قبل فريق عمل مختص من المؤسسة وحاصل على درجات عليا (ماجستير ودكتوراه) ليكون المعالج مؤهلاً ومتمكناً لتغطية احتياجات الإشراف والتدريب لطلبة التأهيل العلاجي الخارجيين.

ومن خلال مذكرة التفاهم، ترشح جامعة ساوث ويسترن فينما 6 متدربين بحد أقصى في كل فصل دراسي وذلك بمدة لا تقل عن شهرين قبل بدء عملية التدريب، مع الالتزام بتوعيتهم بتطبيق مفاهيم خدمة العملاء والخدمة الشخصية والسلامة العامة والأمن في تقديم خدمات العلاج الطبيعي، ويعتبر التدريب مجرد خيار للمتدربين الذين يرغبون في هذا التدريب السريري والذي يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التي حددتها اللجنة الفلبينية للتعليم العالي (CHED).

ورحب عبدالله الحميدان بإبرام المذكرة مع واحدة من الجامعات العريقة، بما يعكس رغبة الجانبين في تعزيز علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات. وقال: عودتنا قيادتنا الرشيدة على تقديم المساعدة والعون للجميع؛ لذا بادرنا بالموافقة على طلب الجامعة بشأن تدريب طلاب كلية العلاج الطبيعي والوظيفي من الجامعة في إدارة الرعاية الصحية بالمؤسسة ونقل خبرات كوادر «زايد العليا» الوظيفية المتخصصة إلى طلاب الجامعة الفلبينية.

وأكد الحميدان أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تسعى لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كل الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأنها تؤمن بحتمية، وضرورة هذا التعاون المشترك البناء الذي يخدم المصلحة والأهداف المشتركة، والسعي للتعاون مع المؤسسات والجهات العالمية المتميزة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم ولاسيما المتخصصة منها لتحقيق الاستفادة لمنتسبي المؤسسة، مشيراً لسابق إبرام المؤسسة أكثر من شراكة استراتيجية مع جامعات ومؤسسات وجهات عربية ودولية متخصصة.

من جانبها، أكدت شيريل جين بي تشان، الرئيس التنفيذي للعمليات بجامعة ساوث ويسترن فينما، أهمية التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كونها شريكاً رئيساً في برنامج التدريب السريري للعلاج الطبيعي والمهني، موضحة أن هذه المرحلة من التعاون تهدف إلى توفير تعليم على مستوى عالمي وتدريب سريري لمتدربي العلاج الطبيعي والمهني في جامعة ساوث ويسترن فينما.