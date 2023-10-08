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علوم الدار

شهادات «مطابقة» من بلدية دبي لمصانع الطابعات ثلاثية الأبعاد

شهادات «مطابقة» من بلدية دبي لمصانع الطابعات ثلاثية الأبعاد
9 أكتوبر 2023 01:54

دبي (وام)

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أطلقت بلدية دبي أول منظومة على مستوى العالم لمنح الشهادات وعلامات المطابقة للمصانع والجهات العاملة في الطابعات ثلاثية الأبعاد ضمن مجال البناء كخطوة استباقية لتوحيد الممارسات المتبعة ورفع جودة الخلطات الخرسانية المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد للمصانع المرخصة والعاملة في الإمارة. وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لريادة دبي كأول مدينة في العالم تتبنى استراتيجية وتنظيم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء والتي تعدّ إحدى تقنيات البناء الحديثة المستدامة. 
وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: إن منظومة منح شهادات وعلامة المطابقة للمصانع والجهات العاملة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد ضمن قطاع البناء أعدت بصورة شمولية تلائم الرؤية الاستشرافية لبلدية دبي وتطبيق أفضل الممارسات وتقديم خدمات متميزة للفرد والمجتمع للارتقاء بمكانة إمارة دبي عالمياً ووفق منهجية استباقية تتوافق مع خطط البلدية الاستراتيجية المدرجة ضمن خطة دبي 2030 كما تتماشى المنظومة مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة الإنسان وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي، باعتبارها من المراكز الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد. 
وأضاف: إن المنظومة ستسهم في توحيد الممارسات والإجراءات المتّبعة وتعزيز مستوى جَودة الخلطات الخرسانية المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد للمصانع المرخّصة والعاملة في هذه التقنية. من جهتها، أوضحت المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن المنظومة الجديدة ترتكز على 4 محاور رئيسية تتضمن التأكد من ضبط جَودة المنتج والمواد الأولية المستخدمة وكفاءة المعدات والأجهزة المخصصة للتصنيع إضافة إلى المعايير الفنية المتّبعة لضبط جَودة عمليات التصنيع ضمن مراحل الإنتاج المختلفة وكفاءة النظام الإداري في المصنع.
وأشارت إلى أن البلدية أطلقت على موقعها الإلكتروني دليلاً إرشادياً متكاملاً يتضمن 4 أبواب رئيسية يتناول المتطلبات الأساسية التي يتوجب توفرها بالمصانع والجهات العاملة بالنشاط بأسلوب مرن قابل للتطبيق ويراعي مختلف تقنيات وطرق تصنيع الخرسانة المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد واختلاف طبيعة ومكونات المواد المستخدمة . 

دبي
بلدية دبي
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