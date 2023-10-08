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عبدالله بن زايد: أهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

عبدالله بن زايد: أهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
9 أكتوبر 2023 00:24

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الأحد، على «أهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد الخطير على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الذي يقود المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار ويقوض فرص تحقيق السلام».
وأوضح الحساب الرسمي لمكتب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أن سموه «شدد على الأهمية القصوى لحماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة».
جاء «ذلك خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب وفرنسا وتركيا».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله بن زايد
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اتصالات
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