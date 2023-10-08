مواطنون يشيدون بنجاح العملية الانتخابية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أثنى ناخبون وناخبات برأس الخيمة على نجاح العملية الانتخابية التي بدأ التصويت فيها منذ 4 أكتوبر في دورتها الخامسة، بعد اختتام مراحل التصويت الثلاث، المبكر والتصويت عن بُعد واليوم الانتخابي الرئيس، والتي توجت بنجاح مرشحي الإمارات السبع، البالغ عددهم 20 مرشحاً، وكشفت عن ارتفاع نسبة التصويت على مستوى الدولة بعدد 175 ألفاً و487 صوتاً، بما يؤكد إقبال الناخبين على المشاركة بحماس من أجل مصلحة الوطن والمواطن، متمنين أن يكون هؤلاء الفائزون صوت المواطن تحت قبة البرلمان.

وكانت أصوات الناخبين في إمارة رأس الخيمة جيدة جداً حيث بلغ العدد الإجمالي 35357 صوتاً من الذكور والإناث، والتي أثمر عنها فوز كل من سعيد راشد العابدي بـ 3866 صوتاً، وسلطان سالم الزعابي بـ 3720 صوتاً، وسالم راشد آل علي بـ 3513 صوتاً.

«الاتحاد» استطلعت آراء كبار المواطنين في العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بسهولة الإجراءات التي ساهمت في نجاح عملية التصويت، فقالت الوالدة الناخبة شيخة الحبسي إن صوتها كان للوطن، وقد منحت صوتها للشخص الأنسب، مؤكدة أن جميعهم فيهم الخير والبركة.

وقال آخر ناخب صوت في لجنة رأس الخيمة قبل إغلاق عملية التصويت، عبر أجهزة التصويت الإلكتروني في مركز إكسبو رأس الخيمة، ياسر بن حجر الشحي، إن الوطن يستحق منا الكثير، وينتظر منا الكثير، وإن مشاركته يوم أمس الأول في عملية التصويت كان واجباً وأمراً لابد منه، والإمارات سباقه دائماً في جميع المجالات التي تخوضها، سواء في الجانب البرلماني أو السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، منوهاً أن كبار السن «كبار المواطنين» خير دليل على أن المشاركة كانت واجباً من خلال تقدمهم من أول يوم للمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك لرغبتهم واستشعارهم مسؤولية الوجود في الصفوف الأولى.

وحرص الناخب الستيني الوالد أحمد بالحن وزوجته على الحضور في مراكز التصويت للمشاركة في عملية الانتخابات في اليوم الأخير، والذي وصفه بالهين، والذي توفرت فيه كل مقومات النجاح، سواء على مستوى التنظيم أو الدعم الفني، عبر الأجهزة والتصويت عن بُعد، منوهاً أنه كواحد من كبار المواطنين لاحظ سهولة ويسراً، متمنياً من الأصوات التي ترشحت ونجحت أن تمثل المواطنين تحت قبة البرلمان، داعياً الله أن يظل هذا البلد قيادة وحكومة وشعباً بأمن وسلام.

40 عضواً

يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً يمثلون كل إمارات الدولة، بينهم 20 عضواً يتم اختيارهم بالتعيين من قبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بينما الـ20 الآخرون يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر، بينهم أربعة أعضاء ممثلون عن إمارة أبوظبي، وأربعة عن دبي، وثلاثة عن الشارقة، وثلاثة عن رأس الخيمة، وعضوان عن عجمان، وعضوان عن الفجيرة، وعضوان عن أم القيوين.