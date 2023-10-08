الإثنين 9 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن راشد للمعرفة» تزود «تعليم» بـ22 ألف كتاب

خلال توزيع الكتب (من المصدر)
9 أكتوبر 2023 01:54

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
9 اختصاصات جامعية و18 مهنة في «الاستدامة» لطلبة المدارس الحكومية
منسقون لمتابعة آلية تسديد الرسوم المستحقة على الطلبة المقيمين

قدمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 22 ألف كتاب لمؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، لتوزيعها على مجمعات زايد للتعليم المستحدثة في إطار مبادرة «عائلتي تقرأ».
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المؤسَّسة بدعم قطاع التعليم وتعزيز القراءة والتعلم بين شرائح المجتمع المختلفة وخاصة الشباب، إضافة إلى تقديم الدعم المستدام للمؤسَّسات التعليمية في الدولة، تماشياً مع أهداف المؤسَّسة لنشر المعرفة في المجتمع وتطوير قدرات الأفراد وتعزيز مهاراتهم من خلال توفير الفرص التعليمية لهم.
وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن مبادرة المؤسَّسة بتقديم 22 ألف كتاب لمؤسَّسة «تعليم»، تأتي في سياق الحرص على دعم رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل قائم على المعرفة والتعليم وخلق أجيال مسلَّحة بالعلم بما يسهم في تطور المجتمع ومواكبته للتحديات العالمية. 
وأوضح بن حويرب، أن مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تدرك أهمية تمكين الشباب من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التفوق والتقدم، ومن هذا المنطلق تحرص المؤسَّسة على دعم التعليم من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير القدرات المعرفية للأفراد والمؤسَّسات على حد سواء. وأشار بن حويرب إلى أن هذه المبادرة سيكون لها مردود إيجابي على المجتمع، مبيناً أن المؤسَّسة ستواصل عملها على دعم التعليم في الدولة كونه إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمع وتطوره.

مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
7 أكتوبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات واسعة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
9 أكتوبر 2023
19 مليون طفل سوداني ينتظرون إعادة فتح المدارس (من المصدر)
الأخبار العالمية
السودان.. إعادة فتح المدارس والجامعات بالمناطق الآمنة
9 أكتوبر 2023
أشخاص على سطح منزل مغمور بالمياه على ضفة نهر تيستا في الهند (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء: «الاحترار المناخي» زاد شدة الفيضانات عالمياً
9 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©