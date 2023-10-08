شما بنت محمد بن خالد: نُدين لمعلّمينا ما حقّقناه في رحلتنا المعرفية والمهنيّة

العين (وام)

قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية «مهما فعلنا لا نكافئُ المعلّمَ على ما قدّمَهُ لنا في حياتِنا.. نحن جميعُنا هنا دونَ استثناء نُدين لمعلّمينا ما حقّقناه في رحلتِنا المعرفيّة والمهنيّة في الحياة».

جاء ذلك خلال حضورها «الملتقى التربوي الأول» الذي نظمه مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، وذلك بمقر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في العين.

وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: نحن في دولة الإمارات العربيّة المتحدة تشاركنا دائماً القيادة الرشيدة رؤيتَها إلى المستقبل وإلى الريادة، وهذا الأمر يتحقّقُ ببناءِ أجيالٍ تخرّجت على يد منظومة تعليميّة قويّة وقادرة. وقدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان التهنئة بهذه المناسبة للمعلمة الإماراتية سلمى الكتبي لاختيارها ضمن أفضل عشر معلّمين على مستوى العالم العربيّ ضمن «جائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم» لعام 2023.