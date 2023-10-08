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علوم الدار

جائزة الشارقة للعمل التطوعي تنظم ورشة توعية

جائزة الشارقة للعمل التطوعي تنظم ورشة توعية
9 أكتوبر 2023 01:54

الشارقة (وام)

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نظمت جائزة الشارقة للعمل التطوعي ورشة توعية استهدفت طلاب وطالبات جامعة الشارقة؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي ودوره الإيجابي في تنمية المجتمع وتحسين حياة الفرد.
وقدمت الورشة شيخة السركال، منسقة المشاركات والتوعية المجتمعية بالجائزة، عبر المنصة الإلكترونية «تيمز»، وشارك فيها 63 طالباً من جامعة الشارقة.
واستعرضت ورشة التوعية مفاهيم أساسية حول التطوع، بدءاً من تعريفه وتوضيح معانيه المتعددة، وصولاً إلى استعراض أنواع التطوع المختلفة ومرتكزاته ومجالاته المتنوعة، وكيف يمكن للطلاب الاستفادة منها في تطوير مهاراتهم وبناء سيرتهم الذاتية.
كما تناولت الورشة أيضاً فوائد العمل التطوعي على الفرد والمجتمع، وكيف يمكن أن يؤثر إيجابياً على تطوير مهارات الاتصال والتفاعل الاجتماعي للمشاركين فيه، كما ركزت على مسؤوليات وحقوق المتطوعين في مجال العمل التطوعي وأهمية الوفرة الاقتصادية التي يمكن أن يحققها التطوع.
وبدورها أثنت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، على الدور الهام للعمل التطوعي في تطوير مهارات الشباب والفتيات وتعزيز تواصلهم مع المجتمع، مشيرةً إلى أن الجائزة تلتزم بدعم وتشجيع الشباب على المشاركة في الأعمال التطوعية وتعزيز الوعي بأهميتها في بناء مستقبل مشرق ومجتمع أفضل.

جائزة الشارقة للعمل التطوعي
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