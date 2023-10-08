«كهرباء الشارقة» تتلقى 3022 طلب توصيل للغاز الطبيعي

الشارقة (وام)

تلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي 3022 طلب توصيل دائم للغاز الطبيعي إلى جانب 2085 طلب اعتماد مخططات للغاز الطبيعي للمباني السكنية والتجارية والصناعية والحكومية والزراعية بمدينة الشارقة.

وأكد المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة أن الهيئة تعمل على التطوير المستمر للإجراءات والتيسير على المتعاملين من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة لتلقي الطلبات ساهمت بشكل كبير في إنجاز المعاملات بأسرع وقت وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على ضمان استمرارية الخدمات وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والتحول نحو البنية الرقمية المتطورة واعتمادها لأحدث تقنيات وتوصيل الخدمات.

وأكد أن مشروع الغاز الطبيعي الرائد بإمارة الشارقة ساهم في تحقيق ميزة تنافسية لمختلف المشروعات بها، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي في مختلف مناطق الإمارة وتطوير خدماتها بما يلبي تطلعات سكان الشارقة من المواطنين والمقيمين وتوفير الخدمات بجودة عالية وكفاءة للمشروعات التطويرية.