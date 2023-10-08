«تريندز» يحقق لقب «غينيس» بأكبر محاضرة في أساسيات الكتابة البحثية

أبوظبي (الاتحاد)

حقق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، المؤسسة البحثية المستقلة الهادفة إلى تقديم مساهمات إيجابية في مجال البحث العلمي، لقب غينيس للأرقام القياسية، بأكبر محاضرة في أساسيات الكتابة البحثية، والتي شهدت حضور أكثر من 250 باحثاً ومتخصصاً وطالباً من مختلف الفئات العمرية. وركزت المحاضرة، التي نظمت في أبوظبي، على كيفية كتابة البحث العلمي وفق المناهج والعناصر المتعارف عليها علمياً، وتضمنت أربعة محاور أساسية هي «أهمية البحث العلمي، وعناصر البحث العلمي، وخصائص البحث العلمي، والتدريب العملي لفهم استطلاعات الرأي».وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن فخره بتحقيق «تريندز» هذا الرقم القياسي، مشيراً إلى أن تحقيق لقب «غينيس للأرقام القياسية» يعكس قدرات المركز البحثية والعلمية والمعرفية، التي تستند إلى معايير عالمية دقيقة، كما يسلط الضوء على مكانة المركز المرموقة بين كبريات المؤسسات البحثية ومراكز الفكر إقليمياً وعالمياً.وقال، إن هذا الإنجاز الجديد، الذي حققه «تريندز»، يضاف إلى سلسلة إنجازاته الحافلة، والتي تجسد رؤية المركز الهادفة إلى استشراف المستقبل من خلال المعرفة، وإعداد بحوث تتميز بموضوعيتها ودقتها لتمكن صناع القرار من الاستعداد لتحديات المستقبل.

وبين الدكتور العلي أن هذا الإنجاز الجديد يدعم استراتيجية «تريندز» الساعية إلى توظيف البحوث والدراسات الأكاديمية الوازنة، والشراكات الفاعلة للتأثير والمساهمة في بلورة سياسات وقرارات الحكومات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بكل مناحي القضايا الدولية والاستراتيجية، مبيناً أن الإنتاج البحثي والمعرفي لـ«تريندز» يراعي أيضاً نواحي التحليل والنقد والاستشراف، الملتزمة بالضوابط العالمية الصارمة للبحث العلمي الجاد والبناء.