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الأرصاد تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

الأرصاد تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
9 أكتوبر 2023 09:22

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 22.4 درجة مئوية في الذيد (الشارقة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

 

 

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المصدر: وكالات
المركز الوطني للأرصاد
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