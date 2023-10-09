شرطة أبوظبي و"أدنوك للتوزيع" تكرمان السائقين الملتزمين مرورياً

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة "أدنوك للتوزيع" مبادرة لتكريم السائقين الملتزمين بقواعد المرور في مدينة العين، تحفيزاً لهم على السلوكيات المرورية الإيجابية بما ينعكس إيجاباً على تعزيز سلامتهم في الطرقات.

وتضمنت المبادرة توزيع "دورية السعادة" بطاقات لتعبئة الوقود على السائقين، مقدمة من شركة أدنوك للتوزيع، بهدف نشر السعادة في المجتمع، في الوقت الذي حثت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات، غير الملتزمين من السائقين على عدم ارتكاب المخالفات المرورية بينما قدمت لهم "الدورية" الورود مع كتيبات توعية تحثهم على الالتزام.

وشارك في المبادرة قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين، حيث وزع أفراده كتيبات توعوية على السائقين تتضمن قصصا مرورية واقعية توضح أهمية الالتزام بقانون السير والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح العقيد مطر عبدالله المهيري، مدير إدارة مرور العين، أن التكريم يأتي تحفيزًا على الالتزام بالسلوكيات المرورية والإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات، وتشجيعاً للسائقين على القيادة الآمنة، ومكافأة لهم ليصبحوا نماذج تحتذى للسائقين الآخرين، وذلك في إطار استراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة.

من جانبه أكد الرائد ناصر صالح بن بدوه الدرمكي، رئيس فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ السياسات، والبرامج، والمبادرات، والخدمات التي تعزز أنماط الحياة الإيجابية، وترسخ قيم السعادة وجودة الحياة.