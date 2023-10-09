القرية العالمية تكشف عن باقة فعالياتها وعروضها للموسم الـ 28

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن برنامجها الترفيهي للموسم الـ 28 المقرر انطلاقه في 18 أكتوبر الجاري، حيث سيزخر هذا الموسم بمجموعة من العروض والفعاليات الترفيهية التي تشمل أكثر من 40,000 عرض ترفيهي يقدمها ما يزيد عن 400 فنان طوال الموسم، لتتيح لضيوفها من جميع أنحاء العالم، تجارب استثنائية حافلة بالمتعة والبهجة ضمن أجواء عائلية فريدة من نوعها.

وتشتهر القرية العالمية بكونها الوجهة الرائدة التي توفر لضيوفها تجارب ترفيهية لا مثيل لها، حيث تستعد لتبهر زوّارها هذا العام بتشكيلةٍ من العروض والفعاليات الاستثنائية التي تناسب كافة الأذواق والاهتمامات مثل العروض الترفيهية الشيقة والحفلات الغنائية الزاخرة بنجوم الفن والطرب من جميع أنحاء العالم.

وتزامناً مع انطلاق فعاليات موسمها الـ 28 الجديد، ستشهد القرية العالمية عودة فرقة "آينجا" الشهيرة التي ستغمر الأرجاء بأصوات طبولها وآلاتها الإيقاعية الصاخبة ضمن أجواء نابضةٍ بالموسيقى، حيث ستستمر عروضها من بداية الموسم ولغاية العام الجديد، فيما سيستمتع الضيوف كذلك بعروض فرقة الاستعراض الفلبينية "آربن كرو" التي سجلت حضوراً باهراً ببرنامج المواهب الأمريكي "أمريكاز جوت تالنت"، حيث سيقدمون عروضاً بهلوانية تتحدى الجاذبية على أنغام إيقاعاتهم المميزة، لتثير إعجاب الجمهور وحماسهم.

وسينضم فريق "فيوجن جابان" إلى تشكيلة العروض الترفيهية العالمية التي تحتضنها القرية العالمية خلال شهر يناير المقبل، حيث سيستمتع الضيوف بمشاهدة الفرقة وهم يشعلون الحماس برقصاتهم الساحرة على أنغام موسيقى الهيب هوب على خشبة المسرح الرئيسي. ولمزيد من المتعة والتجارب الترفيهية الاستثنائية، سيقدم خلال شهر فبراير المقبل فريق "دول فاونديشن" الشهير في المملكة المتحدة ، مقاطع موسيقية تجمع بين إيقاعات الطبول التي تمتاز بها منطقة جنوب آسيا، والموسيقى الكلتية المستوحاة من ثقافة الكلت في أوروبا الشرقية.

كما يستعد المسرح الرئيسي في القرية العالمية للظهور بأبهى حلةٍ لإمتاع الضيوف وإثراء تجاربهم من خلال استضافة مجموعة من أشهر المطربين من جميع أنحاء العالم.

هذا وستحتضن القرية العالمية ضمن فعالياتها الترفيهية المرتقبة، عروض "ليالي مومباي" التي سيتم خلالها تقديم عروض بوليوود الراقصة، وعرض فرقة السيرك الحية "ميري جو راوند" التي تضم مجموعة من مؤدي الحركات الغامضة ونافثي النار وراقصي الأكروبات وغيرهم من الفنانين، إلى جانب عرض"ذا توي شوب" الذي سيأخذ الضيوف في رحلةٍ إلى عالمٍ من عجائب الألعاب النابضة بالحياة.

ولن يرغب عشاق الإثارة والحركة في تفويت فرصة الانبهار بمشاهدة "العرض الشيق سايبر سيتي - من سيرج مشروب الطاقة"، بدراجاته الطائرة وسيارات الشرطة المغطاة بأضواء الـ LED والدبابة المستقبلية، في عرضٍ مستوحى من أحداث تدور في العام 2075، ليستمتع الضيوف بأوقات حافلة بالمرح والبهجة.

كما سيستمتع الأطفال بظهور شخصياتهم المحببة "الرحالة" و"بي جي ماسكس" و"بيتر رابيت" على خشبة مسرح الصغار، حيث سيتعاون " بيتر رابيت" و"ليلي بوبتيل" و"سكويرل ناتكين" في مغامرة شيقة لسرقة جائزة الفجل العملاقة ضمن قصة متجددة من حيث الحبكة والإنتاج، في حين ستحيي "جلوبال شو أكاديمي" حصرياً بمسرح الصغار، عروضاً تفاعلية وورش عمل مخصصة للأطفال لإثراء تجاربهم فيها.

وينتظر ضيوف القرية العالمية من عشاق المرح، مجموعة من العروض المتجولة التي تتيح لهم أوقاتاً حافلة بالضحك والمتعة ضمن أجواء عائلية مثالية. ولمزيد من الأجواء الحماسية والمضيئة، تواصل القرية العالمية عروضها الفريدة للألعاب النارية التي تنير سماء الوجهة، حيث ستنطلق شراراتها في تمام الساعة التاسعة مساء أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

بإمكان زوار الوجهة العائلية الرائدة الاستمتاع بمختلف العروض العالمية والترفيهية المقدمة على مسارحها مجاناً مع تذاكر دخول القرية العالمية، حيث بإمكان حاملي تذكرة "فاليو" استخدامها للدخول من يوم الأحد حتى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية)، إلى جانب تذكرة "أي يوم" التي ستسمح لحامليها دخول القرية العالمية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. كما ستقدم القرية العالمية خصماً بنسبة 10% عند شراء التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، والتي تبدأ أسعارها من 22.5 درهم إماراتي فقط.

وإيذاناً بافتتاح موسمها الـ 28 المرتقب، تستعد القرية العالمية لاستقبال ضيوفها اعتباراً من 18 أكتوبر الجاري ابتداءً من الساعة 6 مساءً، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحفلات الغنائية قريباً.





