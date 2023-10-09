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طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

أبوظبي
9 أكتوبر 2023 17:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. 
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وستكون حركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 05:22.في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 19:24 والمد الثاني عند الساعة 07:59 والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 01:39.

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المصدر: وام
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