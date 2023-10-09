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عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية روسيا والكويت وإسرائيل ويائير لابيد الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية روسيا والكويت وإسرائيل ويائير لابيد الأوضاع في المنطقة
9 أكتوبر 2023 19:49

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية، مع معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومعالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي إيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل، ومعالي يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
وناقش سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية ولابيد جهود وقف التصعيد والتهدئة وأهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً عاجلاً من كافة الأطراف الدولية الفاعلة من أجل تخفيف حدة التوتر والحيلولة من دون خروج الوضع عن السيطرة.
كما أكد سموه على ضرورة ممارسة أعلى درجات الحكمة، مشدداً على أهمية تهدئة الأوضاع ومشيراً إلى أن المنطقة بحاجة ماسة إلى الاستقرار وهو ما لم يتحقق من دون تبني خيار السلام الشامل والعادل والأمن المستدام.

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