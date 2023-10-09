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ولي عهد أبوظبي يحضر حفل زفاف ذياب بن خليفة بن سلطان

ولي عهد أبوظبي يحضر حفل زفاف ذياب بن خليفة بن سلطان
9 أكتوبر 2023 20:35

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، بمناسبة زفاف الشيخ ذياب بن خليفة بن سلطان آل نهيان على كريمة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وفقا لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.

حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ خليفة بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعددٌ من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

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وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تهانيه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
حفل زفاف
ذياب بن خليفة
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