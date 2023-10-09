الإمارات.. فعاليات ومسابقات في أسبوع الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والتفوق في الفضاء والتكنولوجيا، وبالتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي، تنظم وكالة الإمارات للفضاء، بين 4 و10 أكتوبر الجاري، سلسلة فعاليات ترسخ ثقافة الفضاء في المجتمع.

وتبدأ الفعاليات بمسابقة البطاقة البريدية بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات في 4 أكتوبر، وتهدف إلى دعم المبدعين من الشباب في مجال التصميم، ليصمموا بطاقة بريدية تُعبِّر عن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، كما تنظم الوكالة زيارات مدرسية لتعزيز الوعي والشغف بين الطلاب حول الفضاء وتقنياته، وتنظم الوكالة أيضاً وبالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، فعالية لمجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء بمعرض «مغامرات عبر الكون»، تتضمن العديد من الجلسات النقاشية والحوارية بمشاركة نخبة من المهندسين والمتخصصين.