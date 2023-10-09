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شرطة دبي تختتم «الكمائن والمداهمات»

شرطة دبي تختتم «الكمائن والمداهمات»
10 أكتوبر 2023 01:16

دبي ( الاتحاد)

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شهد اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، تخريج دورة الكمائن والمداهمات التأسيسية الثانية لعام 2023، التي نظمتها إدارة تدريب عمليات الشرطة بالإدارة، بالتعاون مع مجموعة الحرس الخاص 92، بحضور العقيد الركن علي عبدالله المسافري، قائد مجموعة الحرس الخاص 92.
وقال اللواء الفلاسي، إن دورة الكمائن والمداهمات تعد من أهم الدورات التي تحرص القيادة العامة على تنفيذها لما لها من أهمية كبيرة في المجال الأمني، كما تحرص على تعميق الشراكة مع مجموعة الحرس الخاص في مجال التدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.

دبي
شرطة دبي
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