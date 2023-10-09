«نقل عجمان» تستعرض الخطط التشغيلية لشركات الامتياز

عجمان (وام)

عقدت هيئة النقل في عجمان اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي شركات الامتياز في مقر الهيئة بمنطقة الجرف، بهدف عرض الخطط التشغيلية لشركات الامتياز، وذلك ضمن تطوير البنية التحتية بقطاع النقل وإعداد منظومة نقل متكاملة ومستدامة واستعرض الاجتماع الخطط التشغيلية والاطلاع على التحديات وآلية العمل والإحصائيات، بالإضافة إلى مناقشة خطة دعم شركات الامتياز التي تساهم في استدامة الشراكات التشغيلية لمنظومة النقل في الإمارة.

وأكدت سارة الحوسني مدير إدارة التصاريح وأنظمة النقل بأن الهيئة تسعى دائماً إلى تبني أحدث الأنظمة والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير منظومة التحول الرقمي وصولاً إلى تطوير كافة وسائل النقل لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور.