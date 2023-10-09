فحص 406 آلاف مركبة ثقيلة عبر محطات الأوزان المحورية

هالة الخياط (أبوظبي)

خضعت 406 آلاف مركبة من فئة الأوزان الثقيلة للفحص في محطات الأوزان المحورية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتعزيز مستويات الأمن والسلامة في قطاع نقل البضائع.

وتخضع المركبات الثقيلة للفحص من خلال المحطات المتواجدة في منطقة مصفح – طريق الشاحنات E30، والمحطة في منطقة خطم الشكلة - طريق الشاحنات E40، إلى جانب البوابات الذكية التي تقيس أوزان المركبات الثقيلة أثناء الحركة للكشف عن أوزان الشاحنات على طريق الشيخ طحنون بن محمد E66.

وتختص المحطات بمراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، والتأكد من مطابقة أوزانها وحمولتها للحدود والمواصفات المعمول بها، فضلاً عن تقييم الحالة الفنية لتلك المركبات للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

وأهاب مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بجميع سائقي المركبات الثقيلة والشركات العاملة في مجال النقل ضرورة الالتزام بالنظم والتعليمات والإجراءات الخاصة برقابة المركبات الثقيلة، وإلزام سائقي المركبات الثقيلة الدخول إلى المحطات لقياس أوزان محاور وارتفاع وأبعاد تلك المركبات والتأكد من مدى سلامة سيرها على شبكة الطرق.

ويأتي تشغيل محطتي رقابة المركبات الثقيلة، ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي للسلامة المرورية الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وضمن رؤية مركز النقل المتكامل لإرساء بنية تحتية آمنة ومتطورة لقطاع الطرق وضمان استدامتها.

وتسهم محطات رقابة المركبات الثقيلة في الارتقاء بمستويات السلامة المرورية على طرق الإمارة، والحفاظ على أصول البنية التحتية للطرق والجسور باعتبارها الشريان الحيوي لمدن الدولة، وذلك في وقت يزداد فيه باستمرار الطلب على نقل البضائع وما يترتب عليه من زيادة بعدد الشاحنات في ظل التنمية الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الإمارة.

وتعتبر البوابات الذكية على طريق الشيخ طحنون بن محمد E66 دعماً لعمل محطات الأوزان المحورية، وهي عبارة عن نظام ذكي متكامل يتكون من مجسات إلكترونية تمكن من الكشف عن الأوزان الثقيلة باستخدام مستشعرات ذكية، ونظام القياس بالليزر ثلاثي الأبعاد باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد لتحديد طول المركبة وحجمها وعدد المحاور والإطارات المزدوجة والسرعة، حيث يمكّن هذا المشروع من مراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والتأكد من مدى مطابقة أوزانها وحمولتها للحدود والمواصفات المعمول بها، وذلك ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي للسلامة المرورية الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وضمن رؤية مركز النقل المتكامل لإرساء بنية تحتية آمنة ومتطورة لقطاع الطرق.

الأحياء السكنية

أكد المركز ضرورة عدم إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة في المناطق السكنية، وفي غير الأماكن المخصصة لها، وعدم السماح بمرورها داخل الأحياء السكنية، وذلك حرصاً على راحة وسلامة السكان، وحفاظاً على البنية التحتية، ومنعاً للتلوث البيئي في تلك المناطق.