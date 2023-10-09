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علوم الدار

أول مركبة بالعالم مخصصة لأصحاب الهمم

سيارة الإسعاف الحسي (من المصدر)
10 أكتوبر 2023 01:16

دبي (الاتحاد) 

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أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم، مركبتها الإسعافية الجديدة «الإسعاف الحسي»، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم المخصص للتعامل مع أصحاب الهمم من فئة «التوحد ومتلازمة داون والإعاقات الذهنية البسيطة». وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «إن فكرة الإسعاف الحسي أتت بعد البحث والدراسة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وحرص فريق عمل المؤسسة على تطوير خدمات الطب الطارئ المقدمة لجميع فئات المجتمع». وذكر أنه تم تصميم مركبة «الإسعاف الحسي» لتكون مجهز بأحدث المعدات والأجهزة والأدوات الخاصة بتهدئة استجابة أصحاب التوحد وبعض الفئات الأخرى عند فرط الحركة وفرط التفاعل. وتعمل هذه الأجهزة على جذب انتباههم واستثارة حواسهم مثل حاسة النظر والسمع واللمس، وبالتالي توفير جو ملائم لهم داخل كابينة الإسعاف لتقديم العلاج المناسب والنقل للمستشفى.  

مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
إكسبو أصحاب الهمم
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