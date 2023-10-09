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علوم الدار

انطلاق جلسات عمل مركز المعرفة

انطلاق جلسات عمل مركز المعرفة
10 أكتوبر 2023 01:16

دبي (الاتحاد)

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افتتحت هيئة تنمية المجتمع، في دبي في إطار شراكتها الاستراتيجية مع معرض «إكسبو» أصحاب الهمم، جلسات عمل مركز المعرفة التي تستمر على مدار الأيام الثلاثة للحدث، وتستضيف نخبة من موفري الخدمات والتقنيات الموجهة لأصحاب الهمم والجهات الحكومية والخاصة ومناصري أصحاب الهمم من داخل وخارج الدولة، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.
وقالت الدكتورة علياء القاسمي، مدير إدارة ذوي الإعاقة في هيئة تنمية المجتمع، إن هذا المركز يشكل فرصة مهمة لنقاشات هادفة وورش عمل غنية، ولعرض قصص نجاح تمكنت من إعادة تشكيل سير الحياة لأشخاص لم يستسلموا للتحديات، وواجهت كل الصعوبات بقوة لافتة تعيد تحديد مستقبل الدمج والتمكين.
تحدثت الشيخة سهيلة بنت سالم الصباح، المناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت عن دور العملية التطوعية في خدمة وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
خلال مشاركتهن في حضور الجلسات وورش العمل، كرمت هيئة تنمية المجتمع عدداً من أمهات أصحاب الهمم اللائي قدمن نماذج ملهمة في دعم أبنائهن لبلوغ أقصى قدراتهم.

دبي
هيئة تنمية المجتمع
إكسبو أصحاب الهمم
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