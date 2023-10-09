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انطلاق مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن 31 أكتوبر

انطلاق مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن 31 أكتوبر
10 أكتوبر 2023 01:16

دبي (الاتحاد)

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الـ11 من مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن في الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل، برعاية معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بمشاركة أكثر من 700 مشارك من الخبراء والأطباء والمختصين بأمراض وجراحة الأذن من المنطقة والعالم.
ويسلط المؤتمر الضوء على آخر تطورات قطاع الرعاية الصحية في مجالات اضطرابات الأذن والرأس والرقبة، ويتيح للمشاركين فيه استكشاف أحدث الأبحاث الطبية وأحدث العلاجات والتقنيات الجديدة في مجال أمراض الأذن.
وقال الدكتور محمد الحمادي رئيس المؤتمر، إن هذا الحدث يوفر منصة علمية مميزة تساهم في معالجة ومناقشة القضايا الطبية الملحة في هذا القطاع، حيث تتضمن فعالياته برنامجاً علمياً متميزاً يضم أكثر من 24 جلسة يشارك فيها أكثر من 60 خبيراً سيتباحثون في مواضيع حيوية عدة في مجال طب الأذن، مثل مشكلات الورم الصفراوي واضطرابات الجهاز الدهليزي وغيرها.

مركز دبي التجاري العالمي
عبدالرحمن العويس
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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