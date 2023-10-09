مستشفى الفجيرة: جهاز ليزر «الاكزايمر» لعلاج مرض البهاق

دبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إضافة خدمة طبية جديدة في قسم الأمراض الجلدية في المستشفى، من خلال توفير جهاز «ليزر الاكزايمر»، الذي يعد أحد أحدث التقنيات لعلاج عدد من الأمراض الجلدية.

ويعمل الجهاز من خلال نوع من الليزر ينقل طول موجي محدد (308 نانومتر) من النطاق الضيق من الأشعة فوق البنفسجية، لتحفيز خلايا الجلد وتنشيطها، وإحداث تغيرات خارجية لازمة للعلاج المطلوب، دون أن تخترق الأشعة باقي أجزاء الجسم.

وأكد أحمد الخديم مدير عام مستشفى الفجيرة عن سعادته بإضافة هذه الخدمة المتطورة إلى قائمة الخدمات المقدمة في القسم، مشيراً إلى أنها تعكس التزام المستشفى بتقديم أحدث وأفضل الحلول الطبية للمرضى.

بدورها، أوضحت الدكتورة جواهر النقبي رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية في مستشفى الفجيرة، أن الجهاز يتميز بقدرته الفائقة على إعطاء نتائج سريعة، حيث يستخدم تركيزاً عالياً من ضوء الأشعة فوق البنفسجية UVB، ويتضمن العلاج جلستين إلى ثلاث جلسات أسبوعياً، بفارق 48 ساعة على الأقل بين كل جلسة والأخرى.