اختتام «الذيد للتمور»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مساء الأحد، في مركز إكسبو الذيد، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الذيد للتمور الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر الجاري، مستقطباً آلاف الزوار، حيث تحولت أروقة المهرجان على مدار ثلاثة أيام إلى منصة تراثية للاحتفاء بشجرة النخيل ومهن الآباء والأجداد، وعرض أفضل منتجات التمور المحلية التي قدمها أكثر من 50 عارضاً من المنتجين وتجار التجزئة ومزارعي التمور على مستوى الدولة.

وشهد الحدث زيارة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واطلع خلال الجولة التي أجراها في أروقة المهرجان، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، وأعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان، على ما يقدمه المشاركون من عرض لأفضل أصناف التمور، كما تابع جانباً من المزايدات وتفقد منصات الأسرة المنتجة واستمع منهم إلى شرح حول منتجات الصناعات اليدوية والحرف التقليدية المرتبطة بالنخيل.

وأعرب عبد الله سلطان العويس عن سعادته بالنجاح الذي حققه مهرجان الذيد للتمور هذا العام، سواء على مستوى المشاركة الكبيرة من قبل ملّاك النخيل أو الحضور الواسع من الزوار، وهو ما عزز من دور الحدث ومساهمته في المحافظة على تراث دولة الإمارات العريق، ودعم وتنمية قطاع زراعة النخيل التي تعد واحدة من أهم الزراعات في الدولة وجزءاً أصيلاً من بيئتها الطبيعية ومواردها الغذائية، وهو ما يعكس نجاح غرفة الشارقة في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.