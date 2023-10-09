انطلاق فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

انطلقت أمس فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني المنظم من قبل مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي، وذلك بمشاركة 100 خبير ومتحدث من 70 دولة من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى 10 منظمات دولية. حضر الفعالية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، واللواء الركن د. مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات، وجمع غفير من المهتمين بثقافة الأمن السيبراني.

ثقافة الأمن السيبراني

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن أول يومين سيكون التركيز فيهما على تهديدات وتمارين سيبرانية وكيفية معالجة والرد والصد والعمل مع الجهات المختلفة بهدف تعزيز آلية التواصل وثقافة الأمن السيبراني، إضافة إلى التأكد من نوعية هذه التهديدات السيبرانية. وأكد الكويتي أهمية المؤتمر الذي يسهم في خلق ثقافة سيبرانية للرأي العام، وقراءة التحديات المختلفة والراهنة ووضع الحلول والاقتراحات وتبادل وجهات النظر والرؤى لمواجهة أي طارئ قد يطرأ.

ويعد الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني 2023 الذي ينعقد تحت عنوان «المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية» أكبر فعالية سيبرانية على مستوى الدول العربية والإسلامية.

ويشهد هذا الحدث السيبراني المهم إجراء تمارين محاكاة هجمات سيبرانية بأكثر من 5 سيناريوهات واقعية. ولأول مرة سيتم عرض مجسم بنية تحتية افتراضية للدولة، يتيح محاكاة وتجربة الهجمات السيبرانية وأثرها الذي ينعكس مباشرة على المجسم ليجسد صورة واقعية من ضرر وخطر هذه الهجمات على القطاعات المختلفة في الدولة.

كما تستمر فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني من 9 وحتى 12 من أكتوبر الجاري، ويعقد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني (ARCC) أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مجال صناعة الأمن السيبراني.

ويعد الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني 2023 الذي ينعقد تحت عنوان «المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية» أكبر فعالية سيبرانية على مستوى الدول العربية والإسلامية.

50 فعالية

ويتضمن الأسبوع نحو 50 فعالية تدور بين محور وفكرة تسلط الضوء على أهم المستجدات في مجال الأمن السيبراني والتهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، والاطلاع على الاستراتيجيات لمواجهة تحدي الأمن السيبراني على المستويات الوطنية، لا سيما الحكومات والمؤسسات الوطنية الأساسية والصناعات الحيوية، إضافة إلى الاستجابة بفاعلية للحوادث الأمنية المعلوماتية، وإيجاد التدابير الوقائية لتجنب التعرض لها وتقليل نطاق تأثيراتها.

بدوره، أكد معالي المهندس بدر الصالحي، رئيس مجلس إدارة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب (OIC-CERT)، رئيس المركز الإقليمي العربي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-ARCC) بسلطنة عُمان، على أهمية الأسبوع والفعاليات المصاحبة له، لافتاً إلى أن دوره في عرض ومناقشة الخطط الاستراتيجية وتبادل الخبرات، سيسهم في تعزيز أمن سيبراني عربي عالمي متعاون يخلق الفرص والحلول للتهديدات السيبرانية. وأضاف أن التطور الكبير في المجال التكنولوجي، يتطلب منا جميعاً العمل الجماعي من أجل أمن سيبراني قادر على حماية مقدراتنا الاقتصادية والعالم الرقمي بشكل عام.

استجابة

أوضح ماركو أوبيسو، رئيس قطاع الأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات، أن الفعاليات السيبرانية ستساعد في تحسين وزيادة كفاءة الاستجابة في الأمن السيبراني، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الاتحاد الدولي للاتصالات والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، ومجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات، حيث تم تحقيق إنجازات عديدة على مدار السنوات السابقة، مؤكداً أن الأمن السيبراني يعتبر عملية مشتركة بين الحكومات والهيئات الصناعية والأوساط العلمية والأكاديمية، وأفراد المجتمع بشكل جماعي.