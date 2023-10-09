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علوم الدار

تكريم الفائزين بمسابقة «معاً نقرأ»

خلال تكريم الفائزين (وام)
10 أكتوبر 2023 01:17

عجمان (وام)

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نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، صباح أمس، الحفل الختامي لمسابقة «معاً نقرأ» في دورتها التاسعة وذلك برعاية وحضور الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، الذي كرم الفائزين من الطلبة والمعلمين. وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، إن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدور المعلم حرصاً منها على إعداد جيل واع ومتعلم حامل للقيم والمبادئ الإنسانية، قادر على الابتكار والمساهمة في تطوير المجتمع الإماراتي ونهضته، موضحاً أن مسابقة «معاً نقرأ» تشجع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية على القراءة وتغرس لديهم هذه الثقافة وترسخها كعادة يومية وتسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، معرباً عن تهانيه للفائزين والفائزات في هذه الدورة. جدير الذكر أن عدد المدارس المشاركة وصل إلى 90 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، فيما بلغ عدد المشاركات المقدمة 553 مشاركة تأهل إلى التصفيات الأولى منها 347 مشاركة فيما بلغ عدد تلك التي اجتازت المراحل كلها في التصفيات النهائية 104 مشاركات.

عجمان
جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية
ماجد بن سعيد النعيمي
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