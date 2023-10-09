جامعة زايد تطلق مبادرات إبداعية للطلبة

مريم بوخطامين (أبوظبي)

كشفت جامعة زايد في أبوظبي عن إطلاقها لعدد من المبادرات العلمية التي تهدف لإعداد الطلبة لتبني الذكاء الاصطناعي لسوق الغد في حياتهم الشخصية والمهنية، عبر تشجيع روح الإبداع والابتكار لديهم، تحت إشراف أعضاء هيئة التعليم، وذلك تزامناً مع انطلاق تطبيق ChatGPT.

وبين الدكتور أحمد سلمر وزان أستاذ بكلية الابتكار التقني أن الكلية قامت بتطوير أداة المحادثة المبتكرة «سقراط» لخدمة المنظومة التعليمية في القاعات الدراسية، منوهاً أن الابتكار يهدف إلى مساعدة الطلبة في استنتاج الاجابات النهائية بشكل متدرج، وذلك من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تولدها أداة المحادثة المطورة لمساعدة الطلبة على الحصول على الإجابة النهائية بعد سلسلة من الخطوات المنطقية التي ترشدهم الى الإجابة النهائية؛ وتتمثل الميزة الكبرى لهذه الأداة في فعاليتها لتلبية احتياجات الطلبة ومراعاة الفروق الفردية في قدراتهم التعليمية.

وتضمنت التحديثات التقنية جانب مكتبة جامعة زايد، حيث أوضح يورجو لبالانين منسق خدمة البيانات في المكتبة، أن المكتبة قامت بتطوير برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، والمسمى «عائشة» والذي يهدف منه استئناف خدمات المكتبة خارج ساعات العمل العادية والإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بموضوعات المكتبة وقواعدها وبياناتها.

ويتعلق في مجال الفنون، بين الدكتور عمير فيزالله أستاذ مساعد بكلية الفنون والصناعات الإبداعية أن كلية الفنون والصناعات الإبداعية تستخدم في مجال التعليم أدوات الذكاء الاصطناعي وذلك لتوليد الصور، لتطوير السرد والرسوم المتحركة، للتصميم الداخلي، للتاريخ الفني وللفنون البصرية.

وأشار الدكتور ريتشارد كاود أستاذ بكلية علوم الاتصال والإعلام إلى أن كلية علوم الاتصال والإعلام تعمل على تعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى من قبل الطلاب أنفسهم، وذلك بهدف توفير بيئة مواتية لتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الاستراتيجي المتكامل، الإنتاج الإعلامي، رواية القصص، السياحة والتواصل الثقافي.