«الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» تطلق بودكاست «استوديو 2030»

دبي (وام)

أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع معهد «بوستيرتي» المتخصص في مجال الاستدامة، والمجلس العالمي المعني بالهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، بودكاست «استوديو 2030» الأول من نوعه الذي يقدم محتوى حول الاستدامة باللغة العربية، موجهاً لأفراد المجتمع. وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن المشاركة المجتمعية الفاعلة في دعم جهود الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تمثل عاملاً أساسياً لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة، وترسيخ ثقافتها وممارساتها نهجاً في حياة المجتمع.