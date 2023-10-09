عبدالله بن زايد يبحث مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا جهود وقف التصعيد في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصالين هاتفيين مع معالي أنطونيو تاجاني، وزير خارجية جمهورية إيطاليا ومعالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وناقش سموه مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء تداعيات الوضع الراهن وحماية المدنيين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تهدئة الأوضاع، والابتعاد عن دوامة العنف التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

وقد اتفق الوزراء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.