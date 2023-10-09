الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا جهود وقف التصعيد في المنطقة

عبدالله بن زايد يبحث مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا جهود وقف التصعيد في المنطقة
9 أكتوبر 2023 23:56

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصالين هاتفيين مع معالي أنطونيو تاجاني، وزير خارجية جمهورية إيطاليا ومعالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وناقش سموه مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء تداعيات الوضع الراهن وحماية المدنيين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تهدئة الأوضاع، والابتعاد عن دوامة العنف التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
وقد اتفق الوزراء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.

أخبار ذات صلة
وزارة الدفاع تنفي مزاعم إعلامية حول وصول طائرات عسكرية أمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية
تمويل أممي عاجل لدعم الجهود الإنسانية الفورية في غزة
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أنطونيو تاجاني
خوسيه مانويل ألباريس
اتصال هاتفي
تصعيد
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
آخر الأخبار
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
اليوم 13:40
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
علوم الدار
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
اليوم 13:32
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
اليوم 12:47
بول سكولز: بيلينجهام أفضل من رأت عيناي!
الرياضة
بول سكولز: بيلينجهام أفضل من رأت عيناي!
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©